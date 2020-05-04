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    Çeşme koronavirüs sonrası turizm sezonuna hazırlanıyor! Turizmcilerin yol haritası ne olacak?

    Giriş Tarihi: 04.05.2020, 15:45

    Bu yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle tatil planları da değişti. Yeni sezon için hazırlıklar başlarken bir yandan da salgın sonrası turizmin nasıl olacağı, nasıl tatil planları yapılacağı da merak ediliyor. Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Çeşme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında açıklanacak "sertifikasyon sistemi"nde pilot bölge olmaya aday. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, Çeşme'deki turizm hazırlıklarını Ahaber'e anlattı. İşte detaylar...

    İzmir'in Ege Denizi'ne en uç noktası olan Çeşme, öteden beri "tatil" deyince hayalleri süsleyen adreslerin başında geliyor. Altın rengindeki plajları, mavi koyları, cumbalı taş evleri, sörf mekanları ve kaplıcalarıyla birbirinden farklı tatil seçeneklerini bir arada sunan Çeşme, Kovid-19'dan etkilenen bölgelerden biri.

    Daha önce nisandan itibaren yoğunluk yaşamaya başlayan ilçe, salgın önlemleri nedeniyle bu yıl bir hayli sakin. Bu sessizliğe rağmen Çeşmeli turizmciler ve ilçeyi yönetenler gelecek adına umutlarını kaybetmiş değil.

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un "mayıs ayının sonunda turizm sezonunun açılabileceğine" yönelik açıklaması, Çeşme'deki karamsar havayı dağıttı. Yine Bakan Ersoy'un bahsettiği "sertifikasyon sistemi" ile heyecanlanan Çeşmeli turizmciler, buna ilişkin de hızlı bir hazırlık sürecine girdi. "Ege Turizm Merkezi" projesiyle gündeme gelen Çeşme şimdi de sertifikasyon sonrası "koronavirüslü günlerde tatil" için pilot bölge olmaya aday.

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