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Çanakkale'de 80 kovandaki çok sayıda arı telef oldu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 80 kovan arının büyük bir bölümü bilinmeyen sebeple telef oldu. Bölgedeki başka arı ölümlerinin yaşanması nedeniyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yapacak.

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Çanakkale'de Bayramiç'e 3 kilometre uzaklıkta Bayramiç Barajı bölgesinde 80 kovan ile arıcılık yapan İskender Yıldırım (47), dün arı kovanlarını kontrol etmek için arılığının bulunduğu bölgeye gitti. Yıldırım, 80 kovanda bulunan arılarının büyük bir bölümünün telef olduğunu gördü.

Arılarının büyük bir bölümünün telef olmasından dolayı büyük üzüntü duyan İskender Yıldırım, "Burada dün ciddi bir arı ölümü başladı. Kovanlardaki arı sayısı 3'te 1'ine düştü. Şu anda sönen kovanlarımız var. Benim gibi 10'u geçik arıcının kovanları aynı durumda arılar telef olmuş. Kovanların önünde durmadan arı ölüyor. Gerçekten ciddi bir arı katliamı var. Bütün arıcılar toplanıp İlçe Tarım Müdürlüğü'ne müracaat edeceğiz. Konu nedir anlaşılacak. Arı dediğiniz şey basit bir şey değil. Arılar dünyayı ayakta tutan bir hayvan. Arılarımızı böyle görünce içimiz acıdı, dokunsalar ağlayacak gibiyim" dedi.

Bölgede arıcılık yapan çok sayıda kişinin de arılarının telef olduğu iddia edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri arı ölümleriyle ilgili inceleme yapacak. Arı sahiplerinin ise konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunması bekleniyor.

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