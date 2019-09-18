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Denizli'de akılalmaz olay! İnternetten 'otomotiv parçası' olarak satıyorlardı... Depodan cephanelik çıktı! İşte o operasyondan görüntüler...

Giriş Tarihi: 18.09.2019, 11:34

Denizli'de polisin bir depoya düzenlediği operasyonda aralarında otomatik av tüfeklerinin de bulunduğu 787 kaçak tüfek ele geçirildi. Tüfeklerin internet ortamında otomotiv yedek parçası adı altında satıldığı, kargoyla alıcılarına teslim edildiği belirlendi. İşte operasyondan görüntüler...

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Denizli'de akılalmaz olay! İnternetten 'otomotiv parçası' olarak satıyorlardı... Depodan cephanelik çıktı! İşte o operasyondan görüntüler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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