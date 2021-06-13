Denizli'de baraj gölü havzasında kaçak tarım!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/denizlide-baraj-golu-havzasinda-kacak-tarim" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşanan kuraklık sonucu Yenidere Baraj Gölü'nde sular çekildi. Suların çekilmesi ile geriye kalan verimli arazi ise kaçak ekin alanı haline geldi. Çiftçiler, barajdan arta kalan alanda yapılan tarımın kayıt altına alınmasını ve herkese eşit fırsat sunulmasını istiyor. Arazinin bazı bölümlerinin de çiftçilere, yıllık kiraya verildiği iddia edildi. Detayları A Haber'den İbrahim Alayont aktardı.