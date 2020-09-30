Denizli'de kahreden görüntü! Yangında mahsur kalan kaplumbağanın yardım çığlığı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/denizlide-kahreden-goruntu-yanginda-mahsur-kalan-kaplumbaganin-yardim-cigligi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kundaklama sonucu çıktığı iddia edilen ve 2 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınında vücudunun bir bölümü yanan kaplumbağanın acı ve susuzluktan ağzını açması duygusal anların yaşanmasına neden oldu.