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    Yeniasır TV Yaşam Denizli'de kahreden görüntü! Yangında mahsur kalan kaplumbağanın yardım çığlığı

    Denizli'de kahreden görüntü! Yangında mahsur kalan kaplumbağanın yardım çığlığı

    Giriş Tarihi: 30.09.2020, 17:11

    Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kundaklama sonucu çıktığı iddia edilen ve 2 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınında vücudunun bir bölümü yanan kaplumbağanın acı ve susuzluktan ağzını açması duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

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