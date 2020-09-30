Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kundaklama sonucu çıktığı iddia edilen ve 2 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınında vücudunun bir bölümü yanan kaplumbağanın acı ve susuzluktan ağzını açması duygusal anların yaşanmasına neden oldu.
Denizli'de kahreden görüntü! Yangında mahsur kalan kaplumbağanın yardım çığlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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