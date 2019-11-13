Hızlı kilo verme isteği yanlış diyet uygulamalarını da beraberinde getirebiliyor. Peki, diyet yaparken nelere dikkat edilmeli? Yaş grubuna göre diyet nasıl yapılır? Kalıcı zayıflamak için neler yapılmalı? Beslenme uzmanı Ayça Kaya diyet ile ilgili merak edilenleri açıkladı.
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