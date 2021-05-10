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    Ege 'deniz marulu' ile kaplandı

    Giriş Tarihi: 10.05.2021, 09:48

    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde halk arasında 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' adlı yeşil renkli yosunlar, denizin yüzeyini kapladı. Körfez kirliliğinin son yıllarda arttığını dile getiren Prof. Dr. Doğan Yaşar, 3-4 yılda bir görülen bu tür olayların daha sık yaşanmaya başladığını söyledi. A Haber'den Sefer Ayçe konuğu ile birlikte detayları aktardı.

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