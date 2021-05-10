Ege 'deniz marulu' ile kaplandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde halk arasında 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' adlı yeşil renkli yosunlar, denizin yüzeyini kapladı. Körfez kirliliğinin son yıllarda arttığını dile getiren Prof. Dr. Doğan Yaşar, 3-4 yılda bir görülen bu tür olayların daha sık yaşanmaya başladığını söyledi. A Haber'den Sefer Ayçe konuğu ile birlikte detayları aktardı.
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