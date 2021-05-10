Ege 'deniz marulu' ile kaplandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/ege-deniz-marulu-ile-kaplandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde halk arasında 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' adlı yeşil renkli yosunlar, denizin yüzeyini kapladı. Körfez kirliliğinin son yıllarda arttığını dile getiren Prof. Dr. Doğan Yaşar, 3-4 yılda bir görülen bu tür olayların daha sık yaşanmaya başladığını söyledi. A Haber'den Sefer Ayçe konuğu ile birlikte detayları aktardı.