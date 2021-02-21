Muğla'nın Fethiye ilçesine tatil bahanesiyle götürdüğü 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (32) 400 bin liralık ferdi kaza sigortasının parasını alabilmek için Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan atarak öldürdüğü ortaya çıkan Hakan Aysal'ın (40) tutuklanmadan önce, 2.5 sene boyunca şehir şehir gezdiği ortaya çıktı.
Hamile eşi Semra Aysal'ı kayalıklarda itip öldürmüştü! Katil cinayetten sonra şehir şehir gezip tatil yapmış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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