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    Hortum sonrası hasar ortaya çıktı

    Giriş Tarihi: 12.02.2021, 09:18

    İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesinde ortaya çıkan hortum önüne kattığı her şeyi savurdu. Alaçatı Port Limanı'nda bulunan bazı tekneler ve iki lüks yat alabora oldu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Hortumun şiddetiyle çok sayıda araç da devrildi. Oluşan dehşete düşüren hasarı A Hbaer Muhabiri Sefer Ayşe canlı yayında aktardı.

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