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    İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Kargo geldikten sonra neler yapmak gerekir?

    Giriş Tarihi: 21.04.2020, 15:27

    Koronavirüs dünyayı etkisi altına almaya devam ederken ülkeler de bir dizi tedbirler aldı. 11 Mart'ta Türkiye'de de görülen koronavirüs için 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşlarda dört günlük karantina sürecinde eksiklerini gidermek için internetten alışverişe yöneldi. Peki evden alışveriş yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte haberin detayları...

    Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları da bulunuyor. 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde de 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu dönemde eksiklerini gidermek isteyenler internet alışverişine yöneldi. Peki kargo geldikten sonra neler yapmak gerekiyor? İşte merak edilenler...

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