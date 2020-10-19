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    İsmail Küçükkaya'dan şiddet gören Eda Demirci'den çarpıcı açıklamalar

    Giriş Tarihi: 19.10.2020, 14:19

    FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya eski eşi Eda Demirci'ye uyguladığı fiziksel ve psikolojik şiddet ile tepkileri çekmişti. Demirci'nin katıldığı bir programda "İsmail Küçükkaya, susmaları için gazetecileri, kadın derneklerini ve magazincileri tek tek aramış..." ifadelerini kullandı. İşte Demirci'nin çarpıcı açıklamaları...

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