İzmir - Adana uçağında şok görüntüler! 'Yeter' diyerek çığlık attı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmir-adana-ucaginda-sok-goruntuler-yeter-diyerek-ciglik-atti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir-Adana seferini yapan yolcu uçağında, Adana Havalimanı'na iniş yapılacağı sırada, alkollü bir yolcu ile Bergama Belediyespor deplasmanından dönen Kozanspor FK futbolcular arasında arbede yaşandı.

Cep telefonuyla görüntülenen olay sırasında bir kadın yolcu, 'Yeter ya' diyerek çığlık attı. Uçakta görevli hostların arbedeyi yatıştırmaya çalıştığı anlar da kameraya yansıdı.