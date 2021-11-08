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    İzmir Büyükşehir'e "kentsel dönüşüm" tepkisi!

    Giriş Tarihi: 08.11.2021, 14:01

    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2012 yılında Karabağlar Uzundere'de başlattığı kentsel dönüşüm projesi 9 yıldır tamamlanmayı bekliyor. Proje başladığında hak sahiplerinin tapuları alındı ancak Tunç Soyer, 3100 konutun yapımı için hiçbir girişimde bulunmadı. Buna rağmen Soyer, geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 100 milyon liraya mal olan gençlik merkezinin temelini attı. Mağdur olan vatandaş sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor.

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