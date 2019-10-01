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İzmir Çeşme'de şaşırtan görüntü! O anlar telefon kamerasıyla böyle görüntülendi

Giriş Tarihi: 01.10.2019, 11:04

İzmir Alaçatı'da tekneyle denize açılan vatandaşlar, açıklarda balina ve yavrusuyla karşılaşınca şaşkına döndü. Daha önce de Kıbrıs ve Muğla Fethiye açıklarında kimi zaman sürü halinde yüzden balinalar amatör balıkçılar tarafından görüntülenmişti.

Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da yavrusu ile birlikte ilerleyen dev balina görüntülendi. Tekneyle denize açılan vatandaşlar, balina ve yavrusuyla karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Balinaların görüntüleri, olaya şahit olan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Söz konusu ilginç olay, tanınmış bir gazeteci tarafından da bugün bir köşe yazısına konu edildi.

Öte yandan daha önce Kıbrıs ve Muğla Fethiye açıklarında kimi zaman sürü halinde yüzden balinalar amatör balıkçılar tarafından görüntülenmişti.

İHA

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