İzmir’deki 6,6’lık deprem felaketinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Depremim şiddetini ortaya koyan görüntüler Seferihisar’da kayıtlara geçti. İlçedeki tsunami ve o anlarda vatandaşların panik anı kameralara anbean yansıdı.
İzmir Seferihisar’dan 6,6'lık depreme ait yeni görüntüler | Tsunami ve vatandaşların panik hali... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.