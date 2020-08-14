İzmir ve Manisa'da 65 bin adet tarihi eser ele geçirildi

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İzmir Menemen merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir ve Manisa’da cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi.

Bakan Ersoy, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihî eser kaçakçılığı operasyonuyla 52 bini sikke olan 65 bin adet eserimiz ait olduğu topraklarda kaldı.

Operasyonu yürüten, İçişleri Bakanlığımıza ve Cumhuriyet Savcılığımıza teşekkür ediyorum" dedi.