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İzmir’de 2 alüminyum imalathanesinde korkutan yangın

Giriş Tarihi: 07.11.2019, 08:49

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan 2 alüminyum imalathanesinde üretim esnasında yangın çıktı. Yangın, ilçeye bağlı Egemenlik Mahallesi 6106 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 alüminyum imalathanesinde çalışan 3 işçi, gece vardiyasında üretim yaptıkları esnada henüz belirlenemeyen sebepten dolayı atölyede yangın çıktı. Çıkan yangın bitişikteki diğer imalathaneye de sıçradı. Alevlerin arasında kalan işçiler kendilerini dışarıya atarak durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İzmir İtfaiye Daire Başkanlığına ait 3 itfaiye aracı bir 110 AKS ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, bazı işçilerin dumandan etkilendiği gözlemlendi. Öte yandan, itfaiye ekiplerince İmalathanelerde soğutma çalışması devam ederken, yangının kesin çıkış nedeniyle alakalı soruşturma başlatıldı.

İzmir'de alevli gece! Bornova'da imalathanede yangın çıktı

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