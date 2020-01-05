 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > İzmir'de dehşet! Takla atan araç alev aldı

İzmir'de dehşet! Takla atan araç alev aldı

Giriş Tarihi: 05.01.2020, 09:07

İzmir'de gece saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla atarak karşı şeride geçti. Kaza sonrası alev alan araçta bulunan 3 kişiden 2'si yaşamını yitirirken, 1'i ise ağır yaralandı.

İzmir'in Balçova ilçesinde takla atıp alev alan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Narlıdere ilçesi istikametinden gelen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 40 KL 313 plakalı otomobil, Mithatpaşa Caddesi'nde refüjdeki ağaca çarptı.

Bunun üzerine takla atıp karşı şeride geçen araçtaki 3 kişi yola savrulurken otomobil de alev aldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Karacaoğlan (22) ve Berkay Altınay'ın (24) hayatını kaybettiğini belirledi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Serhat Sucu'nun ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

İtfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürdü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de dehşet! Takla atan araç alev aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Bakan Albayrak'tan Fethi Sekin paylaşımı
Bakan Albayrak'tan Fethi Sekin paylaşımı
Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı!
Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı!
İran’da bir camiinin kubbesine ‘intikamı’ temsil eden kırmızı bayrak çekildi
İran’da bir camiinin kubbesine ‘intikamı’ temsil eden kırmızı bayrak çekildi
Otomobilini denize süren sürücüye kazmalı müdahale
Otomobilini denize süren sürücüye kazmalı müdahale
İranlı General Süleymani'nin vurulma anı
İranlı General Süleymani'nin vurulma anı
İzmir'de kaçak içki içtiği ileri sürülen avukat hayatını kaybetti
İzmir'de kaçak içki içtiği ileri sürülen avukat hayatını kaybetti
Otomobilini denize süren sürücüye kazmalı müdahale
Çanakkale'de otomobilini denize süren sürücüye kazmalı müdahale! İşte o anlar
İzmir Adliyesi asansörlerinde Fethi Sekin sürprizi
İzmir Adliyesi asansörlerinde Fethi Sekin sürprizi
Suyu temizlemeye çalıştı neye uğradığını şaşırdı! 'Kaza geçirdim bu kadar arayan olmadı!'
Suyu temizlemeye çalıştı neye uğradığını şaşırdı! 'Kaza geçirdim bu kadar arayan olmadı!'
Afyonkarahisar'da buz tutan gölette ördek geçişi! Görüntüler hayran bıraktı
Afyonkarahisar'da buz tutan gölette ördek geçişi! Görüntüler hayran bıraktı
Bu video sosyal medyayı salladı! Yeni doğan oğlağı duyanlar hayrete düşüyor
Bu video sosyal medyayı salladı! Yeni doğan oğlağı duyanlar hayrete düşüyor
Çanakkale'de kırmızı ışıkta dehşet anları kamerada...Böyle havaya savruldular
Çanakkale'de kırmızı ışıkta dehşet anları kamerada...Böyle havaya savruldular