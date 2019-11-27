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İzmir'de doktora şiddet! Sağlık raporu vermeyen doktora kafa attı! İşte o anlar böyle kaydedildi...

Giriş Tarihi: 27.11.2019, 12:47

İzmir'in Gaziemir ilçesi 6 No'lu Aile Sağlık Merkezi'ne (ASM), ehliyet için sağlık raporu almaya gelen bir kişi, kaydının başka bir ASM'de olması nedeniyle rapor vermeyeceğini söyleyen Doktor Ali Erhan Kiriş'e küfür edip, kafa attı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, doktor Kiriş, "Küfür ettikten sonra, 'Niye küfür ediyorsun?' dedim. Sonra dönüp saldırmaya başladı" dedi. İzmir Tabip Odası da konunun takipçisi olduklarını açıkladı. İşte saniye saniye o anlar...

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