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İzmir'de faciadan dönüldü: Piknik tüpü böyle patladı

Giriş Tarihi: 28.12.2019, 19:49

İzmir’in Konak ilçesinde, bir kuyumcudaki piknik tüpünden sızıntısı sonrasında meydana gelen patlama kameralara yansıdı. Feci olayda ölen yada yaralananın olmaması herkese rahat bir nefes aldırırken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Konak ilçesi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir kuyumcuda meydana geldi. İş yerinde kullanılan piknik tüpünde bir anda sızıntı meydana oluştu. Daha sonra çalışanlar ve iş yeri sahibi hemen kendini dışarıya attı. Bu sırada itfaiye ekiplerine de haber verildi. Herkesin dışarıya çıktığı anlarda ise iş yerinde patlama meydana geldi.
Patlama anı anbean kamerada
Öte yandan patlama anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki kişiden biri, önce sızıntının meydana geldiği iş yerindeki cama tekme atarak kırıyor. Bu sırada camı kıran genç eline yangın tüpünü alıyor. İşte tamda gencin uzaklaştığı esnada patlama meydana geliyor. O anlar ise anbean kameralara kaydediliyor.
Feci olayda ölen yada yaralananın olmaması herkese rahat bir nefes aldırırken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İHA

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