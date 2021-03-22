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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de isyan ettiren görüntü! Kaçak dökülen moloz ve hafriyatlar, Tahtalı Barajı'nı kirletiyor

    İzmir'de isyan ettiren görüntü! Kaçak dökülen moloz ve hafriyatlar, Tahtalı Barajı'nı kirletiyor

    Giriş Tarihi: 22.03.2021, 12:30

    İzmir'in Menderes ilçesindeki Tahtalı Barajı'nın yakınlarına kaçak dökülen moloz ve hafriyatlar için Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekipler bölgede incelemelerde bulunurken, atıkların kısa sürede kaldırılacağı bildirildi.Kaçak döküm yapanların bulunması için Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü ile Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki MOBESE görüntülerini incelemeye aldı.

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