İzmir'in Buca ve Konak ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 7 ton sahte içki ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesinde bir büfede sahte içki satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 ton sahte içki ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Hırsızlık ihbarı üzerine Konak'a bağlı Etiler Mahallesi'ndeki bir depoda arama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bir kısmı satışa hazır hale getirilmiş 6 ton sahte içki buldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Yakalanan yüksek miktarda sahte alkol ve içki A Haber tarafından görüntülendi.
İzmir'de kaçak içki kabusu! 7 ton daha ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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