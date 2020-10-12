İzmir'de kaçak içki kabusu! 7 ton daha ele geçirildi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-kacak-icki-kabusu-7-ton-daha-ele-gecirildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Buca ve Konak ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 7 ton sahte içki ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesinde bir büfede sahte içki satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 ton sahte içki ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Hırsızlık ihbarı üzerine Konak'a bağlı Etiler Mahallesi'ndeki bir depoda arama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bir kısmı satışa hazır hale getirilmiş 6 ton sahte içki buldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Yakalanan yüksek miktarda sahte alkol ve içki A Haber tarafından görüntülendi.