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İzmir'de kar yağışı etkili oldu! İşte İzmir'den karlı görüntüler...

Giriş Tarihi: 06.01.2020, 18:39

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Bölgede kar kalınlığı 25-30 santimetreye ulaşırken, mahallede güzel görüntüler de oluştu. İşte İzmir'den karlı görüntüler...

İlçeye bağlı Gölcük Mahallesi'nde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Bölgede kar kalınlığı 25-30 santimetreye ulaşırken, mahallede güzel görüntüler de oluştu.

Mahalle muhtarı Ferit Aynalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Gölcük Gölü'nün bir kısmının donduğunu, çok uzun zamandır ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirtti.

Kar yağışı nedeniyle Gedik Düzü, Karşıyaka, Danacılar mevkisi ve Boğaz Mahallesi'nde yolun kapandığını ifade eden Aynalı, belediye ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışması yaptığını kaydetti.

AA

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