İzmir’in Karabağlar ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan araç sürücüsü ile ekipler arasında başlayan kovalamaca, şüpheli aracın Karşıyaka ilçesinde polis arabasına çarptığı kaza ile son buldu. Meydana gelen olayda 1 polis yaralanırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
İzmir’de nefes kesen kovalamaca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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