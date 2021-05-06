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    Yeniasır TV Yaşam İzmir’de nefes kesen kovalamaca

    İzmir’de nefes kesen kovalamaca

    Giriş Tarihi: 06.05.2021, 08:33

    İzmir’in Karabağlar ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan araç sürücüsü ile ekipler arasında başlayan kovalamaca, şüpheli aracın Karşıyaka ilçesinde polis arabasına çarptığı kaza ile son buldu. Meydana gelen olayda 1 polis yaralanırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

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