İzmir'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza! Freni boşalan kamyon doğalgaz borusuna çarptı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-ortaligi-savas-alanina-ceviren-kaza-freni-bosalan-kamyon-dogalgaz-borusuna-carpti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Konak ilçesinde, bir süpermarkete mal indirmek için sürücüsünün yokuşta bıraktığı kamyon, iddiaya göre freni boşalmasının ardından yokuş aşağı giderek doğalgaz borusuna ve bir binaya çarparak durabildi. Kazanın ardından çevreye gaz kokusu yayılırken, ekiplerin müdahalesiyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.