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    İzmir'de vaka artışı neden önlenemiyor?

    Giriş Tarihi: 16.03.2021, 15:38

    Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta il il koronavirüs risk haritası yayınlanıyor. Bu hafta da son durum açıklandı. İzmir'de koronavirüs vakalarındaki artış dikkat çekti. Açıklanan verilere göre, İzmir’de vaka sayısı her 100 bin kişide 78,57 oldu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 6-12 Mart il il vaka sayısını açıklayarak “Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün.” ifadesini kullanmıştı, Peki İzmir'de vaka sayısının artışı nedne önlenemiyor? Detayları A Haber muhabiri İbrahim Alayont aktardı..

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