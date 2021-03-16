İzmir'de vaka artışı neden önlenemiyor?

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Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta il il koronavirüs risk haritası yayınlanıyor. Bu hafta da son durum açıklandı. İzmir'de koronavirüs vakalarındaki artış dikkat çekti. Açıklanan verilere göre, İzmir’de vaka sayısı her 100 bin kişide 78,57 oldu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 6-12 Mart il il vaka sayısını açıklayarak “Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün.” ifadesini kullanmıştı, Peki İzmir'de vaka sayısının artışı nedne önlenemiyor? Detayları A Haber muhabiri İbrahim Alayont aktardı..