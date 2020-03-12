  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır Tv > Yaşam > İzmir'de, velilerden koronavirüs kampanyası

    İzmir'de, velilerden koronavirüs kampanyası

    Giriş Tarihi: 12.03.2020, 10:31

    İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir ortaokulda koronavirüs önlemleri kapsamında organize olan veliler, çocuklarını okula maske ve eldivenle gönderdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıklamasının ülke genelinde, toplu taşıma araçları, işyeri ve şehir meydanları gibi kalabalık yerlerde dezenfektasyon işlemleri sürerken, birçok kişi de kendi önlemlerini alıyor. İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Necip Fazıl Kıskürek Ortaokulu'nda kendi aralarında organize olan veliler, çocuklarını okula maske ve eldivenle gönderdi.

    Başlatılan hijyen seferberliği kapsamında veliler, çocuklarının çantalarına kolonya ve dezenfektanlar koydu. Ayrıca, okuldaki güvenlik görevlileri ve diğer çalışanlar da, maske ve eldivenle okula geldi. Öğrenciler, hem velilerinin hem de öğretmenlerinin kendilerini koronavirüs konusunda bilgilendirdiklerini ve olası bir salgının önüne geçmek için önlem almak istediklerini söyledi. Bazı öğrenciler de, eczanelerde eldiven, maske, kolonya ve dezenfektan gibi hijyen ürünlerini bulamadıklarını, bu yüzden alamadıklarını belirtti. Öğrencilerden Hatice Nur Çakır, "Tedbir almanın iyi olacağını düşündük ve maske taktık. Çantamda şu anda kolonya yok ama en kısa zamanda onu da alacağız" dedi. Çakır'ın velisi Bahar Turgut ise, "Haberlerde izliyoruz ve endişeleniyoruz. Okullar kapalı ve kalabalık alanlar olduğu için herkesin hijyenine dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu. Öğrenci Ahmet Özesim de, "Eczaneleri dolaştım ama kolonya bulamadım. Sadece maske bulabildim. Umarım en kısa sürede bunu atlatırız, hepimiz endişeliyiz" dedi.
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de, velilerden koronavirüs kampanyası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı izle
    Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı izle
    Osman kaçmayı başarıyor! Kuruluş Osman yeni bölüm
    Osman kaçmayı başarıyor! Kuruluş Osman yeni bölüm
    Osman Bey ihanet oyununu bozabilecek mi?
    Osman Bey ihanet oyununu bozabilecek mi?
    Bize hiç kimse boyun eğdiremez: Ya istiklal ya şehadet!
    Bize hiç kimse boyun eğdiremez: Ya istiklal ya şehadet!
    Osman Bey ihanet oyununu bozabilecek mi?
    Osman Bey ihanet oyununu bozabilecek mi?
    Başkan Erdoğan'dan İstiklal Marşı mesajı: Bir destanın ifadesidir
    Başkan Erdoğan'dan İstiklal Marşı mesajı: "Bir destanın ifadesidir"
    Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı izle
    Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 15. bölüm izle
    Osman kaçmayı başarıyor! Kuruluş Osman yeni bölüm
    Osman kaçmayı başarıyor! Kuruluş Osman yeni bölüm
    Osman Bey ihanet oyununu bozabilecek mi?
    Osman Bey ihanet oyununu bozabilecek mi? Kuruluş Osman yeni bölüm
    Bize hiç kimse boyun eğdiremez: Ya istiklal ya şehadet!
    Bize hiç kimse boyun eğdiremez: Ya istiklal ya şehadet! Kuruluş Osman yeni bölüm
    Osman Bey ihanet oyununu bozabilecek mi?
    Kuruluş Osman 14. yeni bölüm | Osman Bey ve Balgay kozlarını paylaşıyor
    İtalya'nın tamamı karantinaya alındı!
    İtalya'nın tamamı karantinaya alındı!