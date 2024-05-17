 SON DAKİKA
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Ekonomi Başkan Erdoğan'dan çiftçilere kredi müjdesi! İlk defa üretim yapacaklara faiz indirimi yolda...

Başkan Erdoğan'dan çiftçilere kredi müjdesi! İlk defa üretim yapacaklara faiz indirimi yolda...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" temasıyla düzenlenen 'Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada muhalefetin tarıma ilişkin 'bitti' iddialarına tepki göstererek 'Rakamlarla tezlerini çürüttük' dedi. Çitçilere üst üste müjdeler veren Başkan Erdoğan "İlk defa üretim yapacak çiftçilere faiz indirimi sağlanacak." dedi. Batı'nın sömürge düzenine de değinen Erdoğan, "Afrika'ya saldırıp altını ve elması Avrupa'ya nasıl taşıdıklarını biliyoruz." şeklinde konuştu.

Emekli-memur zammı ne kadar olacak? İşte en düşük ve en yüksek emekli ve memur maaşları...
Emekli-memur zammı ne kadar olacak? İşte en düşük ve en yüksek emekli ve memur maaşları...
Yunanistan 10 ada için kapıda vize verecek
Yunanistan 10 ada için kapıda vize verecek
Bakan Işıkhan’dan asgari ücret zammı açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret zammı açıklaması
Emekliye yüzde 49,25 zam! Kimin maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağkur emeklisi ne kadar alacak?
Emekliye yüzde 49,25 zam! Kimin maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağkur emeklisi ne kadar alacak?
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 42,6 | Kim ne kadar alacak?
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 42,6 | Kim ne kadar alacak?
Ben Bu Cihana Sığmazam 53. bölüm fragmanı
Ben Bu Cihana Sığmazam 53. bölüm fragmanı
Son dakika! Bakan Göktaş’tan SED ödemeleri açıklaması
Son dakika! Bakan Göktaş'tan SED ödemeleri açıklaması
Kabine emekliye ek zammı görüşecek
Kabine emekliye ek zammı görüşecek
Memur ve emekli maaş zammı ne kadar oldu? | Video
Memur ve emekli maaş zammı ne kadar oldu? | Video
Asgari ücret bugün belli oluyor
Asgari ücret bugün belli oluyor
1915 Çanakkale Köprüsü’ne büyük ödül!
1915 Çanakkale Köprüsü'ne büyük ödül!
Kalyon Holding’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel reklam filmi: Vatan, Kutsal Emanet...
Kalyon Holding’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel reklam filmi: Vatan, Kutsal Emanet...
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? | Video
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? | Video 4.10.2023 10:50:36
VİDEO DEVAM EDİYOR

EN YENİ VİDEOLAR

Uşak’ta tekstil fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
İzmir’deki yangın paniği kamerada! Yardım çığlıkları atarak kaçtı
İzmir'deki yangın paniği kamerada! Yardım çığlıkları atarak kaçtı
Başkan Erdoğan: Kamuda tasarruf sadece 3 yıllığına değil
Başkan Erdoğan: Kamuda tasarruf sadece 3 yıllığına değil
Başkan Erdoğan: Bürokratik vesayete izin vermeyiz
Başkan Erdoğan: Bürokratik vesayete izin vermeyiz
Kuruluş Osman - 2. Fragman
Kuruluş Osman - 2. Fragman
İzmir merkezli 3 ilde dolandırıcılık şebekesine operasyon
İzmir merkezli 3 ilde dolandırıcılık şebekesine operasyon