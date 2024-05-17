Başkan Erdoğan'dan çiftçilere kredi müjdesi! İlk defa üretim yapacaklara faiz indirimi yolda...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/ekonomi/baskan-erdogandan-ciftcilere-kredi-mujdesi-ilk-defa-uretim-yapacaklara-faiz-indirimi-yolda" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" temasıyla düzenlenen 'Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada muhalefetin tarıma ilişkin 'bitti' iddialarına tepki göstererek 'Rakamlarla tezlerini çürüttük' dedi. Çitçilere üst üste müjdeler veren Başkan Erdoğan "İlk defa üretim yapacak çiftçilere faiz indirimi sağlanacak." dedi. Batı'nın sömürge düzenine de değinen Erdoğan, "Afrika'ya saldırıp altını ve elması Avrupa'ya nasıl taşıdıklarını biliyoruz." şeklinde konuştu.