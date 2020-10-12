İzmir'deki sahte içki felaketinde son durum nedir?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirdeki-sahte-icki-felaketinde-son-durum-nedir" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir’de yaşanan sahte içki felaketinde, Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinde, hayatını kaybedenlerin sayısı 11’ye yükseldi. Hastaneye kaldırılan çok sayıda kişinin tedavilerine hala devam edilirken, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son yaşanan ölümler nedeniyle İzmir'de 10’un üzerinde kişiyi gözaltına aldı ve bazı depo ve iş yerlerine baskınlar yaptı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.