 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > İzmir'deki su kesintisi vatandaşı bu hale getirdi! Yağmur suyuyla banyo yaptılar

İzmir'deki su kesintisi vatandaşı bu hale getirdi! Yağmur suyuyla banyo yaptılar

Giriş Tarihi: 24.12.2019, 23:29

İzmir'de pazar günü başlayan ve 60 saat süreceği belirtilen Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerini etkileyen su kesintisi nedeniyle çok sayıda vatandaş bidonlarla tankerlerden su almak için sıra bekledi. Bu sürede etkili olan sağanağı fırsat bilen Kenan Doğan (32) ve Yalçın Çıray (30), kesintiye dikkati çekmek amacıyla sokakta oluşan su birikintisiyle yıkandı. Yanlarında getirdikleri kova ve maşrapayla banyo yapan 2 arkadaş, eylemlerinin ardından havluyla kurulandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'deki su kesintisi vatandaşı bu hale getirdi! Yağmur suyuyla banyo yaptılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Sever gibi yapıp çocuğu kaçırdı
Sever gibi yapıp çocuğu kaçırdı
İzmir'de su rezaleti! Vatandaşlar isyan etti
İzmir'de su rezaleti! Vatandaşlar isyan etti
İzmir'de vatandaşlar tepki gösterdi! 'Parayla bile su alamadım'
İzmir'de vatandaşlar tepki gösterdi! 'Parayla bile su alamadım'
İzmir'de su kesintisi devam ediyor!
İzmir'de su kesintisi devam ediyor!
İzmir'de kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı! İşte soyguncuların dehşet saçtığı o anların videosu
İzmir'de kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı! İşte soyguncuların dehşet saçtığı o anların videosu
İzmir'de soygun dehşeti! Soyguncuların kaçış anı kamerada! İşte o anlar...
İzmir'de soygun dehşeti! Soyguncuların kaçış anı kamerada! İşte o anlar...
Sever gibi yapıp çocuğu kaçırdı
Sever gibi yapıp çocuğu kaçırdı
İzmir'de vatandaşlar tepki gösterdi! 'Parayla bile su alamadım'
İzmir'de vatandaşlar tepki gösterdi! 'Parayla bile su alamadım'
İzmir'de kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı! İşte soyguncuların dehşet saçtığı o anların videosu
İzmir'de kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı! İşte soyguncuların dehşet saçtığı o anların videosu
İzmir'de soygun dehşeti! Soyguncuların kaçış anı kamerada! İşte o anlar...
İzmir'de soygun dehşeti! Soyguncuların kaçış anı kamerada! İşte o anlar...
İzmir Buca'da soygun dehşeti! Yaralılar var! İşte olay yerinden görüntüler...
İzmir Buca'da soygun dehşeti! Yaralılar var! İşte olay yerinden görüntüler...
Kan donduran görüntüler! Avlamaya çalışırken ölüyordu! İşte o anlar...
Kan donduran görüntüler! Avlamaya çalışırken ölüyordu! İşte o anlar...