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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'den tedirgin eden görüntüler! Sosyal mesafesiz pazar

    İzmir'den tedirgin eden görüntüler! Sosyal mesafesiz pazar

    Giriş Tarihi: 22.10.2020, 14:27

    Son dakika... Koronavirüs vakalarının yeniden tırmanışa geçtiği bu günlerde tedirgin eden görüntülere bir yenisi de İzmir'den eklendi. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kurulan Bostanlı halk pazarında, sosyal mesafeye uyulmadan yapılan alışveriş korkuttu.

    Son dakika... Özellikle kadınların yoğun şekilde tercih ettiği Bostanlı halk pazarında; ev eşyasından giyime, zücaciyeden yiyecek gibi çok ürüne uygun fiyatlarla çeşitli ürünlere ulaşabiliyor.

    Bundan dolayı yoğun ilgi gören pazarda yoğunluk göze çarptı. Sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlenen vatandaşların davranışı korkuttu.

    Pazar alışverişini yaptıktan sonra otobüs durağında evine gitmek isteyen bazı vatandaşlar da yine benzer görüntüler ortaya koydu.



    DHA

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