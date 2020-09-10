İzmir'in o ilçesinde koronavirüs vakasına rastlanmadı!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirin-o-ilcesinde-koronavirus-vakasina-rastlanmadi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in en uzak ilçesi olan Beydağ'da tek bir koronavirüs vakasına rastlanmadı. Peki bu işin sırrı nedir? Yaşlı nüfusunun fazla olduğu ilçede, herkes kurallara uyuyor. Vatandaşlar, maske ve sosyal mesafeyi ihmal etmiyor. Her noktada uyarı ve dezenfektanlar var. İlçede maskesini çıkaran kimse yok. Özellikle yaşlı olan vatandaşlar bu konuda çok özverili. Beydağ'daki son durumu İzmir A Haber Muhabiri Gamze Elçi anlattı.