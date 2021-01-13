İzmirlilerin gecekondu çilesi! Sorun yıllardır neden çözülemiyor?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirlilerin-gecekondu-cilesi-sorun-yillardir-neden-cozulemiyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de gecekondular büyükşehirin her yerini istila etmiş durumda. 1950'li yıllardan günümüze değin çarpık kentleşmenin hakim olduğu İzmir'de hala köklü bir değişim gerçekleşmedi. İstatistiklere bakıldığında şehrin yüzde 60'ına yakının gecekondulardan oluştuğu görülüyor. Peki İzmir nasıl gecekondu kenti haline geldi? Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.