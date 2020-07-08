Fatma ve Ercan Özcan çiftinin 2,5 yaşındaki kızları Öykü'nün karaciğerinde üç adet kitle tespit edildi. Organ nakli arayışında olan aile, İzmir'de mutlu sona ulaştı. Kadavradan karaciğer nakli yapılan minik Öykü yeniden hayata tutundu. Öykü'nün annesi o süreci anlattı.
Kadavradan karaciğer nakli yapılmıştı! Öykü'nün hikayesini annesi anlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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