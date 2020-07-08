Kadavradan karaciğer nakli yapılmıştı! Öykü'nün hikayesini annesi anlattı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/kadavradan-karaciger-nakli-yapilmisti-oykunun-hikayesini-annesi-anlatti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Fatma ve Ercan Özcan çiftinin 2,5 yaşındaki kızları Öykü'nün karaciğerinde üç adet kitle tespit edildi. Organ nakli arayışında olan aile, İzmir'de mutlu sona ulaştı. Kadavradan karaciğer nakli yapılan minik Öykü yeniden hayata tutundu. Öykü'nün annesi o süreci anlattı.