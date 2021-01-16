Kadir Şeker davasında yeni gelişme!

Konya'da bir parkta Ayşe Dırla'yı darp ettiği iddia edilen Özgür Duran'ı uyarınca çıkan arbedede bıçaklayarak ölümüne neden olan ve 12,5 yıl hapse çaptırılan Kadir Şeker hakkında verilen ceza, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. Dava dosyası, Kadir Şeker'in yeniden yargılanması için Konya Adliyesine gönderildi.
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