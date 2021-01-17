Kar yağışı ne kadar sürecek?

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Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya dışında bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Peki kar yağışı ne kadar devam edecek? Meteoroloji uzmanı Dr. Deniz Demirhan A Haber canlı yayınında açıkladı.