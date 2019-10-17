İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen baskında 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, iş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı.İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Kemalpaşa ilçesi Çambel Mahallesi Ankara Caddesinde bulunan bir iş yerinde, akaryakıt yapımında kullanılan kaçak ürünlerin bulunduğu bilgisi alması üzerine harekete geçti.
Kemalpaşa'da 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.