  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Kemeraltı'nda cep telefonu hırsızlığı kamerada

    Kemeraltı'nda cep telefonu hırsızlığı kamerada

    Giriş Tarihi: 30.11.2020, 15:52

    İzmir Kemeraltı Çarşısı’nda sokağın tenha olmasını fırsat bilen bir şahıs, bir dükkan çalışanının kapı önündeki masada bıraktığı telefonunu çalarak kayıplara karıştı.

    Güvenlik kameralarına yansıyan olay, İzmir'in Konak ilçesindeki Kemeraltı Çarşı'sında meydana geldi. Çarşıdaki bir abiye dükkanında çalışan Gülşen Taşkıran, telefonunu kapı önündeki masaya bırakarak dükkanın içine girdi. Bu sırada sokağın tenha olmasını fırsat bilen bir şahıs etrafı kolaçan ederek masanın üstünde duran telefonu çalarak uzaklaştı. O anlar, işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Telefonu çalınan Gülşen Taşkıran isimli çalışan, "Korona virüs nedeniyle iş olmadığından dolayı etraf sakindi. Telefonu masaya bıraktım, bir şey almak için içeriye girdim. Daha sonra toparlandık ve işten çıktık. Metrodayken telefonumun olmadığını fark ettim. İşyerine geri döndüm. Mağazayı yeniden açtım ve telefonu dükkanda aradım ama bulamadım. Güvenlik kameralarına baktık. Bir şahıs gelip telefonu almış ve gitmiş. Telefon çok kaliteli bir model değildi. Beli en fazla 50 liraya satacak ama ben yeni bir telefon almak zorunda kaldım. Benim için kötü oldu. İçinde fotoğraflarım, kişisel bilgilerim vardı" dedi.
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kemeraltı'nda cep telefonu hırsızlığı kamerada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Gezmek için 3 araç çaldılar, şansızlık yakalarını bırakmadı
    Gezmek için 3 araç çaldılar, şansızlık yakalarını bırakmadı
    Kabine toplandı! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?
    Kabine toplandı! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?
    İzmir'de korkutan HES kodu kuyruğu
    İzmir'de korkutan HES kodu kuyruğu
    1915 Çanakkale Köprüsü'nün yüksekliği Eyfel Kulesi'ni geçti
    1915 Çanakkale Köprüsü'nün yüksekliği Eyfel Kulesi'ni geçti
    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 20 ayda suya yüzde 70 zam yaptı!
    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 20 ayda suya yüzde 70 zam yaptı!
    Maria ile Mustafa 14. yeni bölüm fragmanı
    Maria ile Mustafa 14. yeni bölüm fragmanı
    Gezmek için 3 araç çaldılar, şansızlık yakalarını bırakmadı
    Gezmek için 3 araç çaldılar, şansızlık yakalarını bırakmadı
    CHP'li Foça Belediyesi'nde arazi tartışması! Belediye Başkanı Fatih Gürbüz yakın çevresine peşkeş çekti
    CHP'li Foça Belediyesi'nde arazi tartışması! Belediye Başkanı Fatih Gürbüz yakın çevresine peşkeş çekti
    Aydın semalarında esrarengiz cisim! Görünce telefona sarıldılar
    Aydın semalarında esrarengiz cisim! Görünce telefona sarıldılar
    Beceriksiz hırsızlar kamerada! Ne yaptılarsa camı kırıp giremediler
    Beceriksiz hırsızlar kamerada! Ne yaptılarsa camı kırıp giremediler
    İzmir - Adana uçağında şok görüntüler! 'Yeter' diyerek çığlık attı
    İzmir - Adana uçağında şok görüntüler! 'Yeter' diyerek çığlık attı
    'Koronavirüslü midyeci sen misin?' deyip... İzmir'de akılalmaz olay
    'Koronavirüslü midyeci sen misin?' deyip... İzmir'de akılalmaz olay