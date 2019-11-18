Kimse Bilmez 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/kimse-bilmez-23-yeni-bolum-fragmani-yayinlandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Yayınlandığı günden itibaren izleyicinin heyecanla takip ettiği "Kimse Bilmez” in 23. bölüm tanıtımı büyük ilgi uyandırdı. Tanıtımda, yıllar sonra kardeş olduklarını öğrenen Ali ve Pilot’un birbirlerine sarılarak ağladığı kavuşma anı duygu dolu anlar yaşattı. İşte Kimse Bilmez 23. yeni bölüm fragmanı...