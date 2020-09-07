Kızı PKK tarafından kaçırılan acılı baba Avrupa Parlamentosu'na gidecek!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/kizi-pkk-tarafindan-kacirilan-acili-baba-avrupa-parlamentosuna-gidecek" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Terör örgütü PKK tarafından kızı dağa kaçırılan Mehmet Laçin'in kızına olan hasreti bitmek bilmiyor. 9 yıldır evladını göremeyen Laçin, İzmir HDP binasının önünde nöbetini sürdürüyor. Daha öncede, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran acılı baba şimdi de Avrupa Parlamentosu'na gitmeye hazırlanıyor. Baba Laçin, "Bunların yalanlarını ortaya koyacağım. Avrupa Parlamentosu'nda bunların yaptıklarını anlatıp, kızımı nasıl alıkoyduklarını söyleyeceğim. Gerçekleri anlatacağım. HDP'nin yıllardır yürüttükleri gizli politikaları ortaya çıkaracağım" dedi. Detayları A Haber Muhabiri Gamze Elçi aktardı.