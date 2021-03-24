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    Yeniasır TV Yaşam Kızların tekme tokat kavgası kameraya yansıdı

    Kızların tekme tokat kavgası kameraya yansıdı

    Giriş Tarihi: 24.03.2021, 23:48

    Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir parkta kızlar arasında tekme tokat kavga çıktı. Çevredeki vatandaşlar grubu ayırırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İskenderun ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'ndeki 5 kız arasında arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kızlar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Cebinden bıçak çıkaran kızlardan biri, bir diğer kızı elinden hafif şekilde yaraladı. Çevredeki vatandaşlar yaşanan kavgayı zor da olsa ayırmayı başarırken, karakolda kızların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Öte yandan kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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