Koronavirüse karşı beslenmeliyiz? İşte bağışıklık sistemini güçlendiren besinler...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/koronaviruse-karsi-beslenmeliyiz-iste-bagisiklik-sistemini-guclendiren-besinler" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Koronavirüs hızla yayılmaya devam ederken dünya genelinde de panik söz konusu. Virüse karşı ne gibi önlemler almak gerektiği de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Virüsten korunmada en önemli adımın bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiği uzmanlar tarafından belirtiliyor. İyi bir bağışıklık sistemine sahip olunduğunda virüsün etkilemesi pek de mümkün olmuyor. Uzmanlar koronavirüsün aslında grip gibi bir hastalık olduğunu hatta gripten yaşanan ölümlerin daha fazla olduğuna dikkat çekerek önemli olan beslenme ve hijyen koşullarına dikkat etmek gerektiğini belirtiyor. Peki koronavirüse karşı nasıl beslenmeli, hangi gıdalardan kaçınılmalı? İşte uzmanından Ahaber'e açıklamalar...