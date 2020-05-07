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    Yeniasır TV Yaşam Kuruluş Osman 21. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 21. bölüm fragmanı izle

    Kuruluş Osman 21. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 21. bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 07.05.2020, 00:15

    Kuruluş Osman 21. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 21. bölüm fragmanı izle! Kayı Obası'nda gerilim günden güne artarken, Osman Bey'in Dündar'a söylediği "Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin" sözleri merak yarattı. "Kayı Obası'ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak", "Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçti", "Aygül babasıyla ilgili gerçekleri öğrendiğinde ne yapacak?" "Osman Bey, Alişar'ın elindeki Prenses Adelfa'yı kurtarabilecek mi?" "İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır'la birlikte nasıl bir oyun kuracak", "Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak?"

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