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    Yeniasır TV Yaşam Kuruluş Osman 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 22. bölüm fragmanı izle

    Kuruluş Osman 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 22. bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 14.05.2020, 00:11

    ATV'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisinin 22. bölüm fragmanını izle. Kuruluş Osman dizisinin 22. bölüm fragmanına "İnsanı ayakta tutan duadır!" sözleri damga vurdu.

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