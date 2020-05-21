Kuruluş Osman 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 23. bölüm fragmanı izle!

Kuruluş Osman 23. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman dizisinin 23. bölüm fragmanında Osman Bey'in "Bir devlet kuracağız" sözleri dikkat çekti. Kuruluş Osman 23. bölüm fragmanı izle.
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