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Kütahya'daki görüntüye tepki yağmıştı! Emniyet harekete geçti

Giriş Tarihi: 16.02.2020, 14:13

Kütahya’nın Simav ilçesinde, kaldırımdaki kediye tekme attığı güvenlik kamerası görüntüleriyle belirlenen M.T. vatandaşlardan büyük tepki aldı. Görüntülerin sosyal paylaşım sitelerinde gönderilmesiyle, Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kimliği belirlenen M.T hakkında idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim " Yerel ve ulusal basında yer alan, sokaktaki dostlarımızdan bir kediye yönelik Simav ilçe merkezinde gerçekleşen şiddet olayı ile ilgili olarak, kamera görüntüleri oldukça net. Şiddet uygulayan vatandaşın kimliğini polisimiz tespit etti. Kesinlikle kabul edilemez ve görmezden gelinmeyecek bir davranıştır, esefle kınıyoruz. 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncü ve 24 / k maddelerine göre idari para cezası uygulanmak üzere işlem başlatıldı" dedi.
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