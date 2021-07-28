Manavgat'ta yangın kabusu

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Son dakika haberi...Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.00 sıralarında 4 ayrı noktada başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla büyürken, ekipler yangını söndürmek için büyük çaba harcıyor. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, AA muhabirine, "Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı." dedi.