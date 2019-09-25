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Manisa'da iş bulmakta zorlanınca öyle bir şey yaptı ki... Son halini görenler tanıyamadı

Giriş Tarihi: 25.09.2019, 10:25

Manisa'da aşırı kilo nedeniyle özgüvenini yitiren, bu nedenle iş bulmakta zorlanan Hatice Uyanık (21), diyetle birlikte spor yaparak, 5 ayda 85 kilodan 60 kiloya düştü. Özgüvenini geri kazandığını belirten Uyanık, artık bu güvenle iş görüşmelerine gidebileceğini söyledi.

Manisa'da görenleri hayrete düşüren olay! İş bulmakta zorlanınca 25 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı Manisa'da görenleri hayrete düşüren olay! İş bulmakta zorlanınca 25 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı

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