Manisa'da aşırı kilo nedeniyle özgüvenini yitiren, bu nedenle iş bulmakta zorlanan Hatice Uyanık (21), diyetle birlikte spor yaparak, 5 ayda 85 kilodan 60 kiloya düştü. Özgüvenini geri kazandığını belirten Uyanık, artık bu güvenle iş görüşmelerine gidebileceğini söyledi.
Manisa'da iş bulmakta zorlanınca öyle bir şey yaptı ki... Son halini görenler tanıyamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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