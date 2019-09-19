Manisa'daki feci kaza kamerada

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Manisa’nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Mehmet Ali Altıntaş (85), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Altıntaş’a otomobilin çarptığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Valeks Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden Hüseyin Karabıyık yönetimindeki 45 YA 6142 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Altıntaş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Altıntaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Özel Can Hastanesi'ne kaldırıldı. Altıntaş, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Karabıyık'ı gözaltına aldı.