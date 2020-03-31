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    Yeniasır TV Yaşam Manisalı minik ikizlerden #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasına destek

    Manisalı minik ikizlerden #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasına destek

    Giriş Tarihi: 31.03.2020, 21:26

    Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan birinci sınıf öğrencisi Ateş kardeşler, bisiklet almak için biriktirdikleri paralarını "#BizBizeYeterizTürkiyem" kampanyasına bağışladı. O anları Twitter hesabından paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ''Türkiye 7'den 70'e tek yürek oldu.Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan birinci sınıf öğrencileri Ateş kardeşler, bisiklet almak için biriktirdikleri paralarını "#BizBizeYeterizTürkiyem" kampanyasına bağışladılar. Biz birlikte büyük Türkiyeyiz, biz bize yeteriz '' ifadelerini kullandı.

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